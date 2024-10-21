انتعاش سوق التأمينات

حققت السوق الوطنية للتأمينات، بجميع فروعها، رقم أعمال بقيمة 90,2 مليار دج، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2024، أي بزيادة نسبتها 8,8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وحسبما أشارت إليه آخر حصيلة فصلية للمجلس الوطني للتأمينات، الصادرة اليوم، فإن فرع التأمين ضد الأضرار الذي يهيمن على محفظة التأمينات في الجزائر بنسبة 81,3%، قد حقق رقم أعمال بقيمة 73,3 مليار دج إلى غاية 30 جوان من السنة الجارية، مقابل 69 مليار دج خلال نفس الفترة من 2023، أي بارتفاع نسبته 6,3%.

أما فيما يخص فرع التأمين على الأشخاص الذي يمثل 11,9% من السوق، فقد حقق رقم أعمال بقيمة 10,5 مليار دج، أي زيادة تقدر بـ7,7%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

أما فرع السيارات الذي يمثل نصف رقم أعمال التأمينات ضد الأضرار، حسب نفس المصدر، فقد ارتفع بنسبة 6,4% على مدار سنة، خلال السداسي الأول، بإنتاج بلغ 36,7 مليار دج.

ويعود هذا الاتجاه التصاعدي أساسا إلى تطور الإنجازات في "المخاطر غير الإجبارية" (+7,4 بالمائة) المرتبطة إلى حد كبير بارتفاع واردات السيارات، خاصة تلك الأقل من ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى إنتاج إضافي بأكثر من ملياري دج.

ومن جهته، حقق فرع "التأمين الفلاحي"، عند نهاية السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13,1 بالمائة، مقارنة بالإنجازات المحققة خلال السداسي الأول من 2023، أي بحجم منح إضافية بقيمة 128,4 مليون دينار.

كما سجل الفرع الثانوي "التأمين النباتي" ارتفاعا بنسبة 83,5%، إثر الانتعاش الكبير للاكتتابات المتعلقة بمنتج "الحبوب"، مقارنة بالسداسي الأول من 2023، الذي تضرر خلاله الفلاحون كثيرا من الظروف المناخية "غير المواتية"، حسب نفس المصدر.

في المقابل، سجل الفرع الثانوي "الإنتاج الحيواني" انخفاضا بنسبة 17,6%، نتيجة عدم تجديد استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

أما بالنسبة للتأمين على الأشخاص، فقد حقق خلال السداسي الأول من سنة 2024، رقم أعمال قيمته 10,7 مليار دج، أي إنتاج إضافي يقدر بـ767,2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,7%.

وفيما يتعلق بالشركات الناشطة في إطار التأمين "التكافلي"، فقد حققت نهاية جوان 2024 رقم أعمال بلغ 256,9 مليون دج، أي زيادة بنسبة 293,2%، ويعود هذا النمو أساسا إلى توسيع شبكة توزيع هذا النشاط.

وبخصوص إعادة التأمين، فقد سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين، نهاية السداسي الأول من 2024، رقم أعمال، في الأعمال الدولية، بقيمة 5,9 مليار دج، أي بزيادة قدرها 51,4%، مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث حقق الإنتاج خلالها مبلغ 3,9 مليار دج.

أما الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين المسجلة خلال السداسي الأول من 2024، فقد حققت ارتفاعا من حيث المبلغ بنسبة 11,4%، وانخفاضا من حيث العدد بنسبة 2,5%، ليبلغ مجموعها 844.242 ملفا بقيمة إجمالية قدرها 43,3 مليار دج.

وفيما يتعلق بالتعويضات، فقد بلغت 30,2 مليار دج لتصل إجمالي 623.811 ملفا تمت تسويته (منها 669 في إطار التأمين التكافلي)، أي بتسجيل تراجع بنسبة 3,6%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

في المقابل، بلغت قيمة الخسائر الواجب تعويضها 114,7 مليار دج، حسب نفس الحصيلة التي أشارت إلى أن عدد الملفات المخزنة سجل ارتفاعا بنسبة 3,6%، أي 1.719.218 ملفا لغاية 30 جوان، مقابل 1.660.193 ملفا، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.

من جهة أخرى، أشارت الحصيلة الفصلية إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين ضد الأضرار بنسبة 75,9% من إجمالي رقم الأعمال ليبلغ 55,7 مليار دج، فيما تقدر الحصة الإجمالية للشركات الخاصة التي حققت رقم أعمال بقيمة 17 مليار دج، بـ22,3%.