انهيار عمارة ببشار.. وزارة السكن تتهم أصحاب المحلات

أعلنت وزارة السكن، اليوم، عن أولى نتائج التحقيق في انهيار عمارة من 4 طوابق بولاية بشار، سهر الجمعة الماضي.

وحسب بيان الوزارة، فان "عمل اللجنة التقنية أثبت وجود تقطعات في بعض أعمدة المبنى".

وأضاف المصدر ذاته: " قام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات ما تسبب في انهيار المبنى المكون من 4 طوابق".

وأشارت الوزارة، أنها "قامت برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة و هيكل العمارة".

وكانت عمارة تقع بحي 770 مسكن طريق لحمر، انهارت سهرة الجمعة، ولحسن الحظ أن السكان صبيحة ذلك اليوم اكتشفوا تصدعات كثيرة في الجدران والأعمدة، وبعد ابلاغهم الجهات المختصة تم اخلاء كل السكان وقاطني عمارة مجاورة وتأمين المنطقة.