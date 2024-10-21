قطب فلاحي جديد في الجنوب

من المنتظر تجسيد قطب فلاحي جديد بشراكة جزائرية – سعودية، في مجال الزراعات الاستراتيجية وتربية الأبقار الحلوب، على مساحة تفوق 20 ألف هكتار بولاية المنيعة.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح ولاية المنيعة، اليوم الإثنين، فقد: "عقد اجتماع، أمس الأحد، بإشراف والي الولاية، مختار بن مالك، ضم ممثلين عن شركة جزائرية وأخرى سعودية، بحضور ممثل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إذ استمع الطرفان إلى عرض قدمته مديرية المصالح الفلاحية حول المؤهلات التي تتوفر عليها الولاية في المجال الفلاحي".

وأضاف البيان: "تضمن هذا العرض جوانب متعددة من القدرات المتوفرة، على غرار جودة التربة والقدرات المائية الهائلة، فضلا عن المناخ المناسب لزراعة مختلف أنواع الحبوب والخضر والفواكه وتربية المواشي. فقد تم في هذا الصدد اقتراح مساحة تقدر بأزيد من 20 ألف هكتار بالمحيط الفلاحي المسمى "المهارق الحمر"، الواقع بأقصى شرق بلدية حاسي القارة، الذي عاينه وفد من المستثمرين".

ومن جانبه، أوضح ممثل الشريك الجزائري، عزوز موسيو، وهو مسير شركة "دوتافيك ألجيري" في تصريح لوأج، أن "هذا الاستثمار الذي رصد له ما يفوق 12 مليار دج، وسيوفر حوالي 182 منصب عمل دائم، و300 منصب عمل موسمي، من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي بالجزائر، إذ يسعى الشركاء إلى استغلال أكثر من 20 ألف هكتار من مختلف الزراعات الاستراتيجية، وكذا تربية 2.000 بقرة حلوب، مع إمكانية توسيع المساحة بـ8 آلاف هكتار أخرى، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتجسيد الصناعة التحويلية".

وبدوره، أكد ممثل الشريك السعودي، علي بن أحمد المسهلي، أن "هذا المشروع مخصص لزراعة القمح وتربية الأبقار، نظرا للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها ولاية المنيعة من مساحات شاسعة صالحة للزراعة ومياه جوفية عذبة، فضلا عن الدعم الحكومي المقدم للمستثمرين الفلاحيين، والذي يعد حافزا هاما في تجسيد هذا المشروع القطب الذي يمكن تجسيده عبر مراحل وخلال خمس سنوات".

وأشاد علي بن أحمد المسهلي بالمؤهلات التي تزخر بها الولاية بشكل خاص والجزائر عموما، بما فيها البنية التحتية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار، فضلا عن توفر البنوك التي من شأنها تسهيل عملية التحويلات المالية.

وأكد في ذات السياق أن الشريك السعودي سيوفر كافة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة لإنجاح هذا المشروع في الزراعات الاستراتيجية، و"رفع التحدي"، خصوصا وأن الفلاحة الصحراوية بالجزائر "حققت نتائج باهرة ومشجعة".