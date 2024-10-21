بلماضي سيعود قريبا

توقع المدافع الدولي المغربي، عبد السلام وادو، عودة "قريبة" لصديقه، الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، إلى العمل وخوض تجربة جديدة.

وأشار وادو، الذي رافق بلماضي خلال تجربته الاحترافية كلاعب في نادي فالونسيان، في تصريحات لموقع "فوت - أفريك"، إلى أن بطل إفريقيا2019 ، وإن وجد صعوبات في الخروج من تجربة عمّرت 5 سنوات كاملة مع "الخضر"، وكانت له انشغالات عائلية هامة في الفترة الماضية (في إشارة إلى تردي الحالة الصحية لوالد بلماضي) إلا أن عودته للميادين صارت وشيكة، دون تقديم توضيحات أكثر، بخصوص التجربة المقبلة للمدرب الأسبق للمنتخب القطري.

وجدير بالذكر، أن بلماضي، ومنذ إقالته من تدريب المنتخب الأول، نهاية شهر جانفي الماضي، بعد نهائيات "كان" كوت ديفوار، لم يبادر لحد الآن بأي إجراءات رسمية للرد على قرار "الفاف" ورئيسها وليد صادي فسخ عقده، الذي كان يمتد إلى 2026 من جانب واحد.

وذكرت بعض المصادر الموثوقة أن بلماضي رفض لحد الآن اللجوء إلى خيار شكوى "الفاف" لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما كان يتم التسويق له، وبقي يستبعد هذا الخيار، في انتظار أن تتوسط بعض الأطراف من أجل تسوية وضعيته بشكل نهائي.