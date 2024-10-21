غزة: تسريب للمقاومة يثير التساؤلات

أفاد مصدر قيادي في كتائب "القسام" لقناة "الجزيرة" القطرية، اليوم، بأن أسيرة صهيونية لقيت "مصرعها مؤخرا بشمال قطاع غزة في ظروف غامضة".

وقال المصدر نفسه إن الحادثة التي لم تكشف تفاصيلها، وقعت بإحدى مناطق القتال.

وأضاف: "يجري التحقيق في ظروف الحادثة، ولا ننوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية".

وهذه الجزئية الأخيرة المتعلقة برفض المقاومة كشف اسم الأسيرة، مثيرة للجدل، بحكم أن حركة "حماس" اعتادت نشر أسماء وصور الأسرى عقب وفاتهم، إثر قصف للجيش الصهيوني.

كما أن هذه المرة، تحدثت المقاومة عن أن أسباب الوفاة تبقى "غامضة"، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق.