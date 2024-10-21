تعليمات بخصوص وفرة أدوية السرطان

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، البروفيسور عدة بونجار رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بوضعية الأدوية الخاصة بالسرطان.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير والبروفيسور عدة بونجار وإطارات الوزارة نقاشوا فيما يتعلق بموضوع توفر أدوية السرطان، تشجيع الإنتاج المحلي وتسريع تسجيل الأدوية وتطوير البحوث العيادية، حيث شدد الوزير على تفعيل كافة طرق التنسيق واستغلال كل الوسائل المتاحة في إطار اليقظة لتفادي أي خلل فيما يخص وفرتها لضمان التكفل الدائم بالمرضى.

كما أسدى الوزير – حسب البيان- توجيهات تتعلق بـ"تسريع تسجيل الأدوية المضادة للسرطان لاسيما المبتكرة منها مؤكدا على ضرورة تعجيل تقديم اقتراحات في إطار أفواج عمل لإيجاد الحلول الممكنة من خلال تشكيل لجنة متابعة وتوجيه تتكون من إطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني واللجنة الوطنية لمكافحة السرطان والهيئات والقطاعات الأخرى المعنية، وذلك لتتبع مسار هذه الأدوية".

وأكد البروفيسور عدة بونجار أن العديد من أدوية السرطان أصبحت موجودة باستثناء بعض الأصناف التي شدد الوزير على ضرورة توفيرها في أقرب وقت ممكن والإسراع في الانتهاء من رفع جميع العراقيل التي تحول دون توفرها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.