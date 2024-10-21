"الفاف" تفتح حسابين خاصين بالمنتخب النسوي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن فتح حسابين رسميين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصين بالمنتخب النسوي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لـ "الفاف" على "الفايسبوك: "مواصلة لسياسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تقديم خدمة إعلامية مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن قسم الاتصال بالفاف عن فتح صفحتين رسميتين على فيسبوك وإنستغرام مخصصتين للمنتخب الوطني النسوي".

وتضمن أول منشور على الحسابين الجديدين قائمة المنتخب الوطني النسوي تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد منتخب نيجيريا، ووجه الناخب الوطني فريد بن ستيتي الدعوة لـ 22 لاعبة.

وكانت "الفاف" قد أنشأت، شهر أوت الماضي، حسابا خاصا بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على "فايسبوك" مع الإبقاء على الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.