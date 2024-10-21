مسابقة الترشح لأداء صلاة التراويح في المهجر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تنظيمها لمسابقة الترشح لأداء صلاة التراويح في المهجر.

وحددت الوزارة في بيان، مساء اليوم، شروط الترشح لكافة موظفيها من: أستاذ التعليم القرآني، معلم القرآن الكريم، مؤذن وقيم. على أن يكون المترشح مرسما في رتبته، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله، متقنا لأحكام التجويد مع حسن الأداء.

وأشارت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أنه على الراغبين في المشاركة، تعبئة استمارة المترشح من خلال الرابط الموجود على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت www.marw.dz قبل يوم 02 نوفمبر المقبل.

ولفت البيان إلى أنه سيتم انتقاء المترشحين في تصفيات جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب).

وأكدت الوزارة إلى الناجحين سيخضعون لانتقاء مركزي بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي لاعتماد القائمة النهائية.