وزير المجاهدين يستقبل المجاهد جعفر محمد

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، المجاهد جعفر محمد المدعو عمي جعفر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن هذا اللقاء يأتي في "إطار سلسلة اللقاءات الدورية مع الأسرة الثورية من مجاهدين صانعي ملحمة الفخر والاعتزاز الثورة التحريرية المظفرة ".

وتناول هذا اللقاء --يضيف نفس المصدر--"السيرة والمسار النضالي للمجاهد وكفاحه ضد المستعمر" حيث أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على ضرورة أن "تستلهم الأجيال الصاعدة من هذا التاريخ لبناء أمجاد على خطى أجداد ضحوا من أجل وطننا المفدى".