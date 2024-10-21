غليزان: تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الأسلحة من الصنف الخامس، حسب بيان ذات المصلحة لهذا المساء.

وقد جاءت هذه القضية على إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها حيازة شخص على أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحية والبارود دون رخصة لغرض ببيعها بطريقة غير قانونية.

وأفاد البيان أنه بعد تسطير خطة عمل محكمة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة، تم توقيف المشتبه فيه وحجز خلال تفتيش مسكنه على سلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد)، و7.100 كلغ من مادة البارود، وكمية من البور البلاستيكي، بالإضافة إلى منظار نهاري وكمية معتبرة من الظرف الفارغ عيار 12 ملم و16 ملم، و200 وحدة من عود الثقاب، وكذا 800 غرام من مادة الساشم، و450 غرام من مادة الشوفرتين، و100 كبسولة غير مستعملة، إلى جانب آلة تعبئة الخراطيش وآلة نزع الكبسولة وكمية من الخراطيش المعبأة عيار 12 ملم و16 ملم و03 حاملات خراطيش وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى ضبط وحجز خلال عملية التفتيش 1227 قرصا مهلوسا، و41 قارورة سائل مخدر.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكيه في العملية، حيث تم ضبط وحجز خلال تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهما على سلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد) و18 كلغ من مادة البارود و22.5 كلغ من مادة الكبريت، وكذا 3700 كبسولة، وكمية من الخراطيش المعبأة بمادة البارود عيار 16 ملم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.