قوجيل يعزي في وفاة السنوار

تنقل كل من محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بمتابعة النشاط الخارجي، ومحمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، إلى مقر مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بالجزائر. وحسب بيان للمجلس، فقد "حمل الوفد رسالة تعزية من المجاهد صالح قوجيل، في الشهيد يحي السينوار، رئيس المكتب السياسي للحركة، والذي ارتقى شهيدا بعد استهدافه من طرف الاحتلال الصهيوني الغادر. وذلك إلى القيادة الفلسطينية وقيادة الحركة وإلى عائلة الفقيد. كما وقعا باسمه على سجل التعازي".