سامسونغ تعلن عن شرائح إلكترونية لا مثيل لها

أعلنت شركة سامسونغ عن تطوير ذواكر وصول عشوائي بمواصفات لم تتوفر في هذا النوع من الشرائح الإلكترونية من قبل.



وأشارت سامسونغ إلى أن الشرائح الجديدة هي أول ذواكر وصول عشوائي من نوع GDDR تأتي بسعة 24 غيغابايت، وطوّرت لتعمل مع مراكز البيانات ومحطات عمل الذكاء الاصطناعي، وفي المستقبل يمكن أن يتم دمجها في معالجات الرسوميات المخصصة لأجهزة الألعاب وحواسب المصممين.



وحصلت الشرائح الجديدة على سرعة 42.5 غيغابايت/ثا في معالجة البيانات، أي أكثر بنسبة 25% من شرائح GDDR السابقة، كما تحسّنت فيها نسبة ترشيد استهلاك الطاقة بمعدل 30% أيضا.



وتبعا لسامسونغ فإن الشرائح الجديدة تم تطويرها بتقنية 10 نانومتر من الجيل الخامس، ولذلك تحسنت فيها كثافة الخلايا بنسبة 50٪ مقارنة بشرائح GDDR7 التي أعلن عنها العام الماضي.



وستبدأ سامسونغ باختبار هذه الشرائح مع أنظمة الذكاء الاصطناعي ومعالجات الرسوميات العام الجاري، لتقوم بطرحها أوائل عام 2025.





