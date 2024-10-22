قرارات هامة لفائدة طلبة العلوم الطبية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن اتخاذ عدة قرارات هامة لصالح طلبة علوم الطب الذين دخلوا في إضراب منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بداري في منشور له، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، أنه "بناء على مخرجات اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وأصدقاءه، طلبة العلوم الطبية، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، راسلت الوزارة مساء اليوم 21 أكتوبر 2024، المؤسسات الجامعية".

وحسب منشور الوزير، فقد تضمنت المراسلة عدة قرارات تمثلت في تفعيل التعويضات المالية الخاصة بالتربصات الميدانية في الوسط المهني (المستشفيات)، لفائدة طلبة العلوم الطبية في السنة الأخيرة من مسارهم الدراسي، حيث يستفيد المتربصون من تعويض يومي بـ500 دينار للوجبة، إلخ، وهذا طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306.

وأمرت الوزارة المؤسسات الجامعية باقتناء محفظة المستلزمات البيداغوجية لطلبة طب الأسنان المسجلين في السنة الثالثة.

وقال بداري إن هذه الإجراءات تطبق خلال أشهر: أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2024، في حدود الاعتمادات المتوفرة، على أن تتواصل العملية بعنوان السنة المالية المقبلة.