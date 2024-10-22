أمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، إلى أن كمية الأمطار المتساقطة تتراوح ما بين 20 و40 ملم، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف نهار اليوم، على كل من ولايتي الوادي وورڤلة.

كما حذرت النشرية أيضا، في تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر، من تساقط أمطار رعدية، بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، على كل من ولايات تبسة، خنشلة، تڤرت وإليزي.