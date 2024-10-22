لجنة الانضباط..عقوبات وغرامات واستدعاءات

135 مليون سنتيم هو مجموع الغرامات التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، بحق أندية المحترف الأول، على إثر التجاوزات التي تم تسجيلها في مباريات الجولة الخامسة، ومعظمها كانت بسبب استعمال الألعاب النارية. كما تم توجيه استدعاءات لعدد من المسيرين والمدربين بسبب تصريحاتهم للصحافة أو سوء السلوك.

ومن أهم القرارات التي حملها بيان اللجنة الذي نُشر على الموقع الرسمي للرابطة، توقيف حارس اتحاد خنشلة لغاية المثول أمامها، في جلسة الخميس 24 أكتوبر الجاري، بسبب ما بدر منه من تصرفات غير أخلاقية في مباراة فريقه بحق أنصار مولودية الجزائر.

كما قررت اللجنة استدعاء المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل، حكيم مدان، للمثول أمامها يوم 24 أكتوبر الجاري، بسبب تصريحاته لجريدة "كومبتسيون"، تحدث خلالها عما وصفه بـ"تحطيم الحكام لفريقه".

وفي ذات السياق، تقرر استدعاء المكلف بالإعلام لفريق ترجي مستغانم، عمران رشيد، إضافة إلى بيبي تقي الدين، بسبب البيان الصادر على صفحة الفريق الرسمية، والمندد والمشكك في أداء الحكم عوينة، الذي أدار مباراة الترجي الأخيرة أمام مستضيفه وفاق سطيف.

وشملت العقوبات تغريم نادي أولمبيك أقبو بـ3 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية بمناسبة المباراة الأخيرة التي استقبل فيها جمعية الشلف، وفي ذات المباراة تقرر تغريم لاعب الجمعية، عمار بورديم، وزميله براهيمي بـ10 ملايين سنتيم، للاحتجاج، إضافة إلى 6 ملايين سنتيم للفريق بسبب استعمال الألعاب النارية.

كما وجهت لجنة الانضباط أول إنذار لفريق اتحاد خنشلة، بسبب استعمال ورمي الألعاب النارية في الأرضية، مع تغريم منافسه في الجولة الماضية، مولودية الجزائر، بـ6 ملايين سنتيم، بسبب لجوء الأنصار لاستعمال الألعاب النارية.

وبخصوص مباراة وفاق سطيف وضيفه ترجي مستغانم، فقد تقرر تسليط غرامة بـ10 ملايين سنتيم بحق لاعب وفاق سطيف، مشهوق سفيان، و4 ملايين سنتيم للفريق، بسبب سوء السلوك، مقابل 10 ملايين سنتيم على لاعب ترجي مستغانم، بن عبدي عزيز، بسبب الاحتجاج، و4 ملايين سنتيم للفريق بسبب سوء السلوك.

وغرمت لجنة الانضباط فريق اتحاد العاصمة بـ3 ملايين سنتيم، نظير لجوء الأنصار إلى استعمال الألعاب النارية.

وتمت معاقبة قائد شباب بلوزداد، إسلام سليماني، بغرامة مالية وصلت إلى 10 ملايين سنتيم، نظير الاحتجاج على قرارات الحكم، أضف إليها غرامة بـ4 ملايين سنتيم، بسبب سوء السلوك للشباب و20 مليون سنتيم بسبب رشق أنصار الفريق الألعاب النارية على أرضية الملعب، مع حرمانه من جمهوره لمباراة واحدة (الإنذار الثالث).

وسلطت لجنة الانضباط عقوبة بـ10 ملايين سنتيم بحق لاعب مولودية البيض، شاوش طاهر، و3 ملايين سنتيم بحق الفريق، بسبب استعمال الجمهور للألعاب النارية، مقابل غرامة بـ20 مليون سنتيم، ومباراة دون جمهور لاتحاد بسكرة، بسبب رمي الألعاب النارية داخل أرضية ملعب العالية.

وشملت الغرامات أيضا فريق مولودية وهران، بسبب الألعاب النارية دائما، حيث تم تغريم الفريق بـ20 مليون سنتيم، مع خوض المباراة المقبلة بملعب ميلود هدفي دون حضور الجمهور، مقابل غرامة 3 ملايين سنتيم بحق شبيبة القبائل، بسبب استعمال جمهوره للألعاب النارية دائما.