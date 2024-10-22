تقارب جزائري - تشيكي للتعاون في هذا المجال

في إطار دراسة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في المجال المنجمي بالجزائر، وبرئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، يؤدي وفد من القطاع المكون من إطارات من الوزارة، وكذا كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، ورئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في الفترة الممتدة من 21 أكتوبر إلى 24 أكتوبر 2024، زيارة عمل إلى جمهورية التشيك.

وتأتي هذه الزيارة تبعا لسلسلة اللقاءات والتبادلات بين الجانبين، كان آخرها زيارة عمل لوفد من جمهورية التشيك، في ماي 2022، إلى الجزائر، برئاسة لانكا بوكورنا، سفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، إذ أبدى الوفد التشيكي اهتمام الشركات التشيكية باستغلال جميع فرص العمل والاستثمار مع الشركات الجزائرية في قطاع المناجم في الجزائر.

وأفضى هذا اللقاء، حسب بيان لوزارة الطاقة، إلى الإمضاء على محضر يتضمن أهم النقاط المتفق عليها، وهذا بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وسفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، وأهمها تكثيف تبادل الزيارات والتبادلات بين المصالح الجيولوجية والمخابر المنجمية بين البلدين، والتعاون في مجالات الدراسات البيئية، وفي مجال تقنيات البحث المنجمي، وكذا التعاون في مجال تثمين مناجم الأحجار الكريمة.

وتباحث الأمين العام للوزارة مع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك، فلاديمير مانا، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك وإطارات الوفدين، حيث تركزت المحادثات حول مسودة خارطة طريق المحددة لأولويات مجالات التعاون والاستثمار في قطاع المناجم، وخلق شراكات ذات منفعة للطرفين.

كما تم تسليط الضوء على مجال الاستغلال والتحويل المنجمي، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث الجيولوجية حول المعادن والموارد الأرضية الأخرى، وكذا إعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية.