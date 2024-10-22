اتحاد التجار ينخرط "طوعا" في نظام تسقيف الأسعار

أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس الإثنين، انخراطه "الطوعي" في تنظيم وتسقيف الأسعار وهوامش الربح، المقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي تم التطرق خلاله إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتنظيم وضبط استقرار السوق وترشيد عمليات الاستيراد.

وأشاد الاتحاد، في بيان له، بـ"القرارات السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمراجعة الجذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، وتسقيف أسعاره إن اقتضى الأمر، وكذا تسهيل استيراد المواد الأولية، والوقوف مع السلطات العمومية للقضاء على المضاربين".

وأكد الاتحاد - يضيف البيان - التزامه التام للقيام بدوره بشكل مستمر على توعية التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين، كما شدد على ضرورة "التزامهم بالقوانين والنظم واحترام هوامش الربح والأسعار المقننة للمواد المدعمة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار دائم للسوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم".

وإذ رحّب اتحاد التجار بتوجيهات رئيس الجمهورية، حول ترشيد التصدير وضبط عمليات الاستيراد وتسهيل استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني، مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات السوق والمواطنين، إلا أنه ألحّ في الوقت ذاته على ضرورة إشراك واستشارة التنظيمات النقابية والمهنية وجمعيات حماية المستهلك.