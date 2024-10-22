صدور قرارات الجمعية العامة لـ"الكاف"

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، على هامش أشغال الجمعية العامة الـ46، الجارية حاليا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تبني مشروع مقترح إلغاء بلوغ سن السبعين 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس، تحسبا للانتخابات المقبلة المقررة شهر مارس من العام المقبل.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم صادقت بشكل رسمي على تعديل القانون الأساسي فيما تعلق إلغاء حاجز 70 عاما للراغبين في الترشح لمنصب رئيس الكاف وعضوية المكتب التنفيذي.

وسيصب التعديل الجديد في مصلحة الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المصري هاني أبو ريدة (71 سنة) الذي بات أكبر المرشحين للمنافسة على خلافة باتريس موتسيبي، بدعم من المغربي فوزي لقجع خلال الانتخابات التي ستحضنها العاصمة المصرية القاهرة في 12 مارس من العام المقبل.

وسيكون أمام الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة "الكاف"، ومعها عضوية المكتب التنفيذي، مهلة حتى تاريخ 12 نوفمبر المقبل، لإرسال ملفات ترشحهم.

ومن القرارات التي تم تبنيها أيضا خلال الجمعية العامة الـ46 الجارية بأديس أبابا أيضا، إلغاء التمثيل في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب التوزيع اللغوي، كما تم تكليف لجنة العقوبات في "الكاف" بالنظر ودراسة ملف مباراة ليبيا ونيجيريا، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 غدا الأربعاء.