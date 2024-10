L'UGCAA s'engage "volontairement" dans le système de plafonnement des prix

L'Union générale des commerçants et artisans algériens a annoncé, hier lundi, son adhésion "volontaire" à l'organisation et à la régulation des prix et des marges bénéficiaires, décidée lors d’une réunion du Conseil des ministres récemment tenue. Cette réunion a abordé le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens ainsi que l'organisation et la stabilisation du marché et la rationalisation des opérations d'importation.

Dans un communiqué, l'Union a salué les "décisions judicieuses" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la révision radicale de l'organisation de la commercialisation des produits nationaux vers les citoyens, le plafonnement de leurs prix, si nécessaire, ainsi que la facilitation de l'importation des matières premières et la coopération avec les autorités publiques pour lutter contre les spéculateurs.

L'Union a affirmé son engagement total à sensibiliser continuellement les commerçants, artisans et acteurs économiques, tout en insistant sur la nécessité de "respecter les lois et règlements et de se conformer aux marges bénéficiaires et aux prix réglementés des produits subventionnés", afin de contribuer à maintenir une stabilité durable du marché, surtout à l'approche du mois sacré de Ramadan.

Tout en accueillant favorablement les directives du président de la République sur la rationalisation des exportations, la régulation des opérations d'importation et la facilitation de l'importation des matières premières nécessaires à la production nationale, l'Union a également souligné l'importance d'impliquer et de consulter les organisations syndicales, professionnelles et les associations de protection des consommateurs.