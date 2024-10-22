الشلف: تفكيك عصابة تحترف النصب

نجحت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها، في تفكيك عصابة إجرامية تحترف النصب، بعدما سلب أفرادها أحد الضحايا مبلغا ماليا معتبرا.

وتتكون هذه المجموعة الإجرامية من خمسة أشخاص من بينهم قاصر، ينحدرون من عاصمة الولاية.

وقد تمت الإطاحة بأحد عناصرها الرئيسيين عقب التحقيق الذي باشرته عناصر ذات الفرقة، بخصوص تعرض ضحية ينحدر من شرق الوطن لعملية نصب واحتيال، بعد سلبه مبلغا ماليا قدره 550 مليون سنتيم في صفقة وهمية لشراء آلة حفر.

وقد كللت المجهودات الميدانية وعمليات البحث الواسعة التي أطلقتها عناصر الفرقة، بالاعتماد على الاستعلام الميداني والتقني، بتحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم وفق خطة أمنية محكمة.

كما نجح محققو الشرطة، بعد تعميق التحريات، في كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج، والمتمثل في استدراج الضحية إلى مسكن المشتبه فيه الرئيسي، لغرض إتمام المعاملة التجارية الوهمية والتحايل بالفرار بعد الاستيلاء على أموال الضحية.

وقد أحيل المشتبه فيهم، بموجب ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب وعدم الإبلاغ عن جنحة يعلم بوقوعها، أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف، التي خصتهم بأوامر إيداع بالمؤسسة العقابية.