حزب الله يتوعد بتصفية نتنياهو

تبنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، رسميا، عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، السبت الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، حسب ما نقلت قناة "الميادين": "تعلن المقاومة الإسلامية مسؤوليتها عن عملية استهداف منزل المجرم نتنياهو في قيساريا".

وأضاف ذات المتحدث، في تهديد مباشر لنتنياهو: "إذا لم تصل أيدينا إليك في المرة السابقة، فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".

من جهة أخرى، قال ذات المسؤول إن الحزب لا يزال مستمرا في قصف القواعد والثكنات والمواقع العسكرية للجيش الصهيوني.

وأضاف عفيف أن "الحزب تمكن من إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الإسرائيلي، سواء في الأرواح أو المعدات العسكرية".

وكانت طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، صبيحة يوم 19 أكتوبر الحالي، قد ضربت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيساريا، رغم مطاردة مروحيات عسكرية لها طيلة الوقت.

ولم يكن رئيس الوزراء الصهيوني وزوجته في منزلهما وقت انفجار المسيرة، غير أن الحادثة تسببت في حالة طوارئ داخل الكيان الصهيوني.