وزيران في زيارة عمل وتفقد بالنعامة

شرع كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير النقل، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد لولاية النعامة، قصد الوقوف على مدى تجسيد التعليمات التي حددت مدة شهر لإعادة تحريك قطار وهران – بشار، عبر السكة الحديدية التي تضررت أجزاء كبيرة منها على مستوى الجسور، لاسيما بمنطقتي تيوت ومغرار، بسبب الفيضانات والسيول.

وقد استهل الوفد الوزاري هذه الزيارة من محطة القطار بمدينة المشرية، حيث تمت معاينة مركز صيانة العتاد الخاص بالسكة الحديدية، التي تخضع به ثمانية قطارات للمراقبة والتصليح.

وشدد الوزير على ضرورة استغلال العربات التي ستتدعم بها محطات السكة، مشيرا، في ذات السياق، إلى الأهمية الاقتصادية التي يحظى بها خط وهران – بشار، مرورا بالنعامة.

وواصل الوزيران، رفقة إطارات الولاية، زيارتهما على متن القطار إلى مدينة العين الصفراء، حيث عاينا الأشغال التي أشرفت عليها مؤسسة سيرور لإعادة ترميم جسر تيوت في ظرف قياسي، باستعمال عتاد وتقنيات وآليات يتم استعمالها لأول مرة. على أن يواصل الوزيران الزيارة إلى ولاية بشار.