صناعة: مباحثات جزائرية – هندية

أجرى علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الثلاثاء، مقابلة مع سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني، حسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة.

وأوضح البيان ذاته، أنه تم "خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات بين البلدين في المجال الصناعي وسبل ترقيتها أكثر، من خلال نقل وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية، حيث تعتبر جمهورية الهند من بين الدول الرائدة في هذا المجال".

كما تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي، وهذا بتبادل الزيارات بين الخبراء، قصد بعث الحركية الاستثمارية أكثر بينهما.

و عبر الطرفان عن ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تجمع البلدين، والقائمة على المنفعة المتبادلة، مشددين على ضرورة تطويرها وتوسيعها أكثر.