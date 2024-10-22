150 مؤسسة جزائرية في معرض قطر

تشارك 150 مؤسسة جزائرية، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أكتوبر2024، في فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بالدوحة، وتعرض مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية، الصناعية، والحرفية التي تشتهر بجودتها وتميزها في الأسواق الدولية.

وأشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، على افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف شركة "تصدير''، فرع مجمع "صافكس"، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة قطر.

ويندرج المعرض في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وقطر، ويهدف، حسب بيان الوزارة، إلى تعريف السوق القطرية بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية والمتنوعة، بينما أشار البيان إلى أنّ التظاهرة عرفت حضورا قويا من جانب الجالية الجزائرية بقطر، من إعلاميين ولاعبي المنتخب الوطني.