إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بشار - النعامة

أشرف كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والنقل، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشغيل خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي بشار ووهران، والذي تعرضت بعض من مقاطعه بولايتي النعامة وبشار إلى أضرار، على امتداد حوالي 20 كلم، جراء الفيضانات الأخيرة المسجلة بالمنطقة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، فإن العملية جاءت "تجسيدا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، المنعقد في 22 سبتمبر الفارط، حول التكفل الأمثل بالولايات المتضررة من الفيضانات المسجلة يومي 7 و8 من ذات الشهر، وكذا ضرورة العمل والتعجيل بعودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بها، بما فيها النقل وتأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية، دون تجاوز مدة شهر واحد".

ومن جهته، ثمّن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، "التزام الشركات الوطنية ومكاتب دراسات، وفي وقت قصير، بإصلاح الأضرار المسجلة وبالنوعية والجودة المطلوبتين".

كما عاين الوزير - يضيف البيان - جسر السكة الحديدية ببلدية تيوت، والذي تضرر هو الآخر جراء التقلبات الجوية الأخيرة، حيث انتهت به الأشغال "بعد إسناد عملية الإصلاح لشركة عمومية سُخر لها عتاد وإمكانيات هامة وتقنيات متطورة، تُستغل لأول مرة في بلادنا، وهو ما مكّن من تسريع وتيرة الأشغال واتمامها في وقت قياسي، مما يتيح استئناف خدمة النقل السككي عبر هذا الخط الهام والاستراتيجي الذي يربط الشمال بالجنوب الغربي للوطن".