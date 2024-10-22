4ميداليات ذهبية وفضية واحدة لحسين داي في كأس الجمهورية للملاكمة

فازت أكاديمية ملاحة حسين داي بخمس ميداليات خلال نهائي كأس الجمهورية للملاكمة الذي نُظم يوم 15 أكتوبر بولاية قسنطينة، منها أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وعادت الميداليات الذهبية لكل من جاب الله فارس في وزن 54 كلغ، تواتي محمد في وزن 63 كلغ، بوديسة وائل في وزن 67 كلغ، وبوجلطية بلال في وزن 71 كلغ. بينما حصلت الأكاديمية على الميدالية الفضية عن طريق البطل رنيمة عبد الله في وزن 52 كلغ.

وأكد رئيس أكاديمية ملاحة حسين داي، قاسم بوظهر ياسين، أن هذا التتويج جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جميع أفراد الفريق القائم على الأكاديمية من مسؤولين ومدربين، بالإضافة إلى اللاعبين الذين اتبعوا نظاماً صارماً في التدريب.