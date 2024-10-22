ضبط أقلام أنسولين مهربة في قسنطينة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، في ولاية قسنطينة (SRLCO)، من توقيف شخصين تورطا في المتاجرة غير المشروعة بحقن أقلام الأنسولين، حيث تم ضبط كمية معتبرة منها.

وجاءت العملية، حسب بيان الشرطة الجزائرية، بعد استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخصين باستخدام مسكنهما العائلي بأحد أحياء مدينة قسنطينة لتخزين مواد صيدلانية (حقن الأنسولين) والاتجار بها دون رخصة. وقد مكنت التحقيقات من تحديد مكان السكن وهوية المشتبه فيهما، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، انتقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث تم تفتيش المسكن وعُثر بداخله على 1421 قلم أنسولين، و3780 وحدة لقياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى علبة كرتونية تحتوي على نشرات طبية تخص الأدوية، ومبلغ مالي يقدر بأزيد من 491 مليون سنتيم. كما تم حجز عرضياً قارورتي غاز مسيل للدموع تم العثور عليهما داخل درج خزانة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إعداد ملفات قضائية في حق المعنيين وقدما أمام النيابة المحلية بتهم تتعلق بتهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، بيع الأدوية وتخزينها دون رخصة قانونية، ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، تعريض حياة الغير للخطر نتيجة الانتهاك البيّن والمتعمد لواجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم، والتهرب الضريبي.