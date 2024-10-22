الإنتاج الصناعي يسجل نسبة نمو بـ 3.8 بالمائة

أظهرت تطورات الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2024 أداءً ملحوظًا، حيث واصل قطاع الطاقة تحقيق نمو ملحوظ بنسبة +10.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاءات أن الإنتاج الصناعي في القطاع العام سجل زيادة بنسبة 3.8% خلال هذا الربع، مقارنةً بـ 2.1% في نفس الفترة من العام 2023.

وتبرز هذه الزيادة بشكل خاص في قطاع الطاقة (+10.2%)، بينما سجلت الفترة السابقة انخفاضًا بنسبة -0.2%.

كما استمر قطاع المناجم والمحاجر في تحقيق نمو إيجابي بلغ +4.6% خلال الربع الثاني، على الرغم من أنه أقل من نسبة +11.3% المسجلة في الربع السابق.

وسجلت قطاعات مثل مواد البناء (+8.6%)، والصناعات الغذائية (+6.6%)، وصناعات الجلود (+16.5%) زيادات ملحوظة، بينما استمرت قطاعات مثل الصناعات المعدنية والميكانيكية في التراجع ( -18.2%).

وشهدت صناعات الخشب انخفاضًا كبيرًا (-23.8%)، وكذلك صناعات النسيج (-1.9%)، في حين بقيت الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية مستقرة مع تسجيل تغيرات طفيفة بـ -0.1% و-0.4% على التوالي.

فيما يتعلق بأسعار الإنتاج الصناعي خارج الهيدروكربونات في القطاع العام، تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مقارنةً بالربع السابق، مع تسجيل أسعار في قطاع الطاقة انخفاضًا بنسبة 2.0%.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاءات للربع الثاني من عام 2024 تبقى مؤقتة.