رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان.

وشهدت الجلسة حضور رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، بالإضافة إلى وزير الصحة ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمدير العام لمجمع صيدال.

وصرح البروفيسور عدة بونجار، رئيس اللجنة الوطنية عقب الجلسة بأنه قدّم عرض عمل اللجنة لسنة 2024-2028 لرئيس الجمهورية.

ويشمل عمل اللجنة خمسة محاور رئيسية: الوقاية، الكشف المبكر، التشخيص المبكر، التكفل بمرضى السرطان ومسار المريض، والبحث في مجال السرطان.

وأضاف البروفيسور بونجار أن الرئيس تبون أعطى تعليمات بتحضير مرسوم رئاسي للتعامل مع جميع العراقيل المرتبطة باقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك إجراءات الكشف. كما أصدر رئيس الجمهورية أوامر لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالاهتمام بعلاج الأطفال.