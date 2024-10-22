مواطنان يضربان عن الطعام امام مقر ولاية سكيكدة

يواصل مواطنان الإضراب عن الطعام الذي دخل أسبوعه الثاني أمام مدخل مقر ولاية سكيكدة وذلك احتجاجا على اقصائهما من السكن. وحسبهما فإن ملف طلب السكن قد ضاع في المصلحة المعنية بالسكن في دائرة سكيكدة.

ويؤكد المضربان عن الطعام أنهما قد طرقا كل الأبواب لكن لا أحد أخد انشغالهما بعين الاعتبار، كما أن الإضراب الذي شرعا فيه بتاريخ 14 اكتوبر الجاري لإيصال انشغالهما لأصحاب الحل والربط، معربين عن احقيتهما في السكن لكونهما تتوفر فيهما شروط ومقاييس الاستفادة من السكن الاجتماعي مناشدين تدخل رئيس الجمهورية لمعالجة وضعهما الاجتماعي قبل التصعيد من الاحتجاج الذي قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه حسب المعنيين.