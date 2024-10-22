الجزائر وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الداخلية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء، سفير إيطاليا بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو، في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان اللقاء فرصة للإشادة بتميز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بقطاعي الداخلية في البلدين، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون بين أجهزة الشرطة، الحماية المدنية ومواجهة الجريمة العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات مرتبطة بالتنمية المحلية.