الجزائر وقطر تطمحان لدعم المشاريع الاستثمارية

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، برفقة سفير الجزائر في قطر صالح عطية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، الشيخ محمد حمد آل ثاني.

وأفاد بيان لوزارة التجارة أنه خلال الزيارة، اطلع الوزير على سير العمل داخل الهيئة، حيث تم تقديم عرض شامل حول الهيكل التنظيمي وآليات تشغيل وإدارة المناطق الحرة في قطر.

كما تم استعراض أبرز المشاريع الاستثمارية القائمة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والإعفاءات الضريبية، التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، وفقًا لما ذكره البيان.

وأكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك لدعم المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

كما أشاد زيتوني بالتجربة القطرية، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المشتركة.