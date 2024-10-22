حملات تحسيسية مكثفة تزامنا مع أكتوبر الوردي

انطلقت في الجزائر العاصمة سلسلة من الحملات التحسيسية، للتوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي، تزامنا مع أكتوبر الوردي، والتي ستتواصل إلى غاية 27 من الشهر.

وينتظر أن تركز هذه الحملة، التي تنظمها شركة "روش الجزائر"، على التعليم حول الوقاية والفحص المبكر لسرطان الثدي.

وحسب بيان للمنظمين، فإنه "لزيادة فعالية هذه الحملة، تم التعاون مع جمعيات المرضى ومنظمات علمية لتنفيذ عمليات التوعية في عدة ولايات، بما في ذلك الجزائر، البليدة، وهران والأغواط، من خلال تنويع المبادرات المقررة، حيث يهدف البرنامج إلى الوصول إلى جمهور أكبر وتشجيع أكبر عدد ممكن من النساء على إجراء الفحص، مما يُساهم في مكافحة سرطان الثدي في جميع أنحاء البلاد".

كما سيتم تنظيم "مجموعة من الأنشطة طوال هذا الشهر المخصص للتوعية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، منها المقرر من 19 إلى 26 أكتوبر 2024، بولاية الأغواط، حيث ستقوم "روش الجزائر"، بالشراكة مع جمعية مساعدة مرضى السرطان التي تعمل بنشاط لدعم المرضى المصابين بالسرطان في جنوب الجزائر، بتنفيذ عدة مبادرات للتوعية حول الكشف المبكر، تشمل استشارات طبية مجانية، تصوير الثدي بالأشعة، فحوصات بالموجات فوق الصوتية وورشات تقدم معلومات لجميع النساء حول الموضوع".

وفي 27 أكتوبر 2024، بولاية البليدة، ستنظم "روش الجزائر"، بالشراكة مع جمعية البدر، يوما توعويا لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث ستتمكن المشاركات من منطقة البليدة من الاستفادة من استشارات طبية مجانية في هذا التاريخ، تشمل تصوير الثدي بالأشعة وفحوصات بالموجات فوق الصوتية.

ويشار إلى أنه في 10 أكتوبر 2024، تم تنفيذ أولى العمليات في وهران، حيث نظمت "روش الجزائر"، عدة مبادرات للتوعية بالتعاون مع جمعية بنات الخير، كما استمرت حملة التوعية في 19 أكتوبر 2024، في الجزائر، بتنظيم شراكة مع الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة في جامعة الجزائر، حيث اتخذ هذا الحدث شكل سباق وردي في غابة بوشاوي، بهدف توعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما تم تنظيم خلال هذا الحدث حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي مع استشارات طبية مجانية، بالإضافة إلى توزيع قسائم لإجراء تصوير الثدي بالأشعة والموجات فوق الصوتية بناءً على وصفة الطبيب الاستشاري. وقد تم تقديم ورشات لعملية الفحص الذاتي لتشجيع ومساعدة النساء على متابعة حالة صحتهن.