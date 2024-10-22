27 أكتوبر.. المغرب يحبس أنفاسه

دعا الاتحاد الوطني للعمال المغربيين، لمظاهرات يوم 27 أكتوبر المقبل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وفي اجتماع تحضيري للمظاهرات الوطنية، جرى أمس، قال الاتحاد في بيان له أن: "كل المؤشرات الاجتماعية تعرف تراجعا رهيبا في الممكلة".

وندد التنظيم النقابي بسياسة "الإقصاء، والمساس بمكاسب العمال، من بينها المساس بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية".

وذكر المصدر نفسه، أن محاولة آلاف الأشخاص الهروب إلى إسبانيا، ما هو "إلا دليل على فشل السياسة الاجتماعية للحكومة".

ويعيش الشارع المغربي خلال الأشهر الماضية، حالة غليان غير مسبوقة بسبب تدني القدرة الشرائية، التي زادت من حدتها قرارات الحكومة بتقليص سياسة الدعم للعديد من المنتجات الواسعة الاستهلاك كقارورات الغاز.

وفي سياق آخر، ندد الاتحاد النقابي المغربي، في ختام الاجتماع التحضيري، بإصرار المخزن على التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم ما يعيشه الشعب الفلسطيني من إبادة في قطاع غزة.

للإشارة، عاشت المدن المغربية، منذ بداية العدوان الصهيوني، على وقع مسيرات ضخمة مناهضة للتطبيع.