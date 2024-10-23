حزب الله يقصف قاعدة عسكرية بتل أبيب

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة للاستخبارات العسكرية الصهيونية، قرب تل أبيب، ردا على "الاعتداءات والمجازر" التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وجاء في بيان صادر عن الحزب: "قصفت المقاومة عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية". وسبق للحزب أن استهدف هذه القاعدة مرات عدة.

من جهته، شن الجيش الصهيوني سلسلة غارات ليلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية بسماع دوي انفجار في تل أبيب، ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، في حين تحدث الإسعاف عن تلقيه بلاغات جراء التدافع نحو الملاجئ.

وقال الجيش الصهيوني إن صافرات الإنذار أطلقت في شمال ووسط دولة الاحتلال ومنطقة تل أبيب الكبرى.

وأكد سلاح الجو، التابع لجيش الاحتلال، أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط الكيان الصهيوني. وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا، شمال شرقي تل أبيب، كما أكدت اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرقي حيفا.