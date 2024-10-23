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مال و أعمال

أسعار النفط تنخفض

23 أكتوبر 2024 ()

38serv

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تحقيقها مكاسب لجلستين متتاليتين، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميا، حسبما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع، بالتزامن مع تزايد المخاوف من استمرار تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ويضيف المصدر ذاته، أنه بحلول الساعة 06:02 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0,17 %، لتصل إلى 75,91 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0,21 %، لتصل إلى 71,59 دولارًا للبرميل.

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