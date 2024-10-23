بيان هام من "جيلي الجزائر"

كشفت شركة "جيلي الجزائر"، اليوم الأربعاء، عن وصول باخرة محملة بمختلف السيارات إلى ميناء جيجل.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أنه: "بعد وصول الباخرة إلى ميناء جيجل، سيتم التواصل مع الزبائن الذين أودعوا ملفات طلبياتهم، لدفع ما تبقى من المبلغ، والذي يمثل 90 بالمائة من ثمن السيارة".

وتم تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُفيد بأن شركة "جيلي الجزائر"، ألغت طلبيات زبائنها المتعلقة باقتناء السيارات.

وكانت الشركة أصدرت بيانا، مؤخرا، فندت فيه المعلومات المتداولة بشأن إلغاء الطلبيات، وأكدت "أنها شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح مدير التسويق في "جيلي الجزائر"، مهدي كاوة، في تصريح لـ"الخبر"، أنّ: "الشركة ستدعو الزبائن المعنيين، بداية من الأسبوع المقبل، لإتمام الإجراءات المعنية، وتسديد القسط المتبقي من ثمن السيارة وهو 90 في المائة، بعد تسديد عند تقديم الطلب القسط الأولي المقدر بـ10 في المائة