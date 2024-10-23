تنظيم نصف ماراطون بالعاصمة

كشفت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تنظيم نصف ماراطون، بمناسبة إحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية.

وجاء في بيان ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك"، أنه: "في إطار برنامج إحياء الذكرى السبعين (70) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة (1954-2024)، تنظم مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر نصف ماراطون ولاية الجزائر، على مسافة 21 كلم، وهذا يوم 2 نوفمبر 2024".

ودعت ذات المصالح الراغبين في التسجيل أو الاستفسار، إلى الاتصال عبر:

رقم الهاتف: 044 171 771 - رقم الفاكس: 044 110 316

البريد الإلكتروني: [email protected]

ولم تقدم مصالح ولاية الجزائر تفاصيل عن مسار السباق.