الجلفة: مديرو المدارس الابتدائية في حاسي بحبح مستاؤون

في خطوة تعكس حجم الاستياء المتزايد من التردي المستمر في أوضاع المدارس الابتدائية، أصدرت تنسيقية مديري المدارس الابتدائية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في بلدية حاسي بحبح بالجلفة، بيانا استنكاريا، ينددون فيه بالإهمال الفادح من قبل الجهات المحلية في تجهيز المدارس وتوفير أدوات التدريس اللازمة.

المديرون أكدوا في بيانهم، الصادر اليوم، أن: "الوضع الراهن غير مقبول، إذ تفتقر العديد من المدارس إلى أبسط المقومات التي تتيح للمعلمين أداء مهامهم بالشكل المطلوب، وللتلاميذ الحصول على حقهم في تعليم يليق بمستقبلهم".

وأضاف البيان أن: "هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء التسيير والإهمال".

وحسب المصدر نفسه، فإنه "بالرغم من تلقي الوعود من طرف المكلف بتسيير شؤون البلدية، سواء في لقائه مع المديرين، أو في زيارته الميدانية التي طلب فيها الصبر لمده 10 أيام، إلا أنه، إلى غاية يومنا هذا، مازالت المؤسسات تعاني من عجز في توفير أدنى الضروريات لسيرورة التمدرس في ظروف حسنة.

وطالب المديرون، في بيانهم، بتدخل فوري من مديرية التربية لحل المشاكل المتعلقة بالتجهيزات، كما طالبوا بتوفير الأدوات التعليمية الأساسية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدراسية التي يحتاجها المعلمون والتلاميذ، على حد سواء.