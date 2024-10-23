بن سبعيني يعلق على السقوط المدوي في البيرنابيو

وصف المدافع الجزائري لنادي بوريسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، الطريقة التي هوى بها فريقه، سهرة أمس، أمام ريال مدريد، في رابطة أبطال أوروبا، بغير المقبولة.

وكتب مدافع "الخضر" في حسابه على إنستغرام، معلقا على سيناريو السقوط المدوي في "البرنابيو" أمام "الميرنغي" بخماسية كاملة، بعد التقدم بهدفين في الشوط الأول: "طريقة غير مقبولة لترك المباراة تفلت من بين أيدينا بسهولة، بعد ذلك الشوط الأول القوي".

وعلى غرار فريقه، قدم خريج أكاديمية بارادو شوطا أول مميزا، قبل أن ينهار وزملاؤه، خلال المرحلة الثانية، ويسقط 5 مرات أمام انطلاقات وسرعة وفنيات فينسيوس ورودريغو ولوكاس فاسكاز.

واعترف المدافع الأسبق لبوريسيا منشنغلادباخ بالتفاوت الكبير في المستوى وفي الخبرة بشكل خاص وأضاف: "درس هام، نحن بحاجة إلى التعلم والحفاظ على أعصابنا باردة، إذا كنا نريد تحقيق أشياء كبيرة".

وتوجه ابن قسنطينة في الأخير بالشكر لأنصار الفريق الذين تنقلوا إلى مدريد لدعمه وزملائه، وأضاف: "شكرا جزيلا لكل من سافر معنا وكان قويا كما هو الحال دائما".