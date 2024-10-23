عنابة: توقيف المعتدين على صاحب محل بيع اللحوم البيضاء

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة، من توقيف خمسة أشخاص قاموا بالاعتداء والسطو باستعمال أسلحة بيضاء، على محل لبيع اللحوم البيضاء.

وجاء في بيان الدرك الوطني، صدر اليوم، أنه: "على إثر شكوى تلقاها مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة، بخصوص تعرض صاحب نقطة بيع لحوم بيضاء إلى الاعتداء والسطو باستعمال أسلحة بيضاء مع التهديد بالقتل، من طرف أشخاص ملثمين، وهو الاعتداء الذي رصدته كاميرات المراقبة بمحل الضحية، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أنه "مباشرة بعد تلقي الشكوى واستغلال مقطع الفيديو المتداول، تم تفعيل عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري، مع استغلال كافة الوسائل التقنية، إذ تم تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد مواقعهم، ليتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفهم".

وبعد التعمق في التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، يضيف البيان: "تم التنقل إلى ولاية مجاورة وإيقاف الرأس المدبر للعملية".

وحسب المصدر ذاته، "أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، فيما لا يزال شخصان آخران تم تحديد هويتهما في حالة فرار، متورطين في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، السرقة بتوفر ظرفي التعدد واستحضار مركبة باستعمال سلاح أبيض، والتهديد بالقتل".

وأضاف البيان، أنه فور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.