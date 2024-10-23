كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن بثها للجزء الأول من السلسلة الوثائقية "قصة وطن".

وأفاد بيان لذات الهيئة، بأنه: إحياء للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، سيتم بث الجزء الأول من السلسلة الوثائقية "قصة وطن"، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، بعنوان "تاريخ الجزائر منذ الأزل" على قنوات التلفزيون العمومي، حسب التوقيت التالي:

- القناة الأولى على الساعة 19:40

- القناة الإخبارية A3 على الساعة 18:45

- القناتان الشبابية والذاكرة على الساعة 19:00

- كنال ألجيري والأمازيغية والبرلمانية على الساعة 19:30.