الشلف: امرأة ضمن عصابة ترويج المهلوسات

وضعت شرطة الأمن الحضري الأول بوادي سلي، بأمن ولاية الشلف، اليوم الأربعاء، يدها على شبكة إجرامية، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، من بين عناصرها امرأة، مع حجز 181 قرصا مهلوسا.

وحسب بيان مصالح الأمن "جاءت هذه العملية، على إثر رصد النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة الذين كانوا يحترفون ترويج المهلوسات بمدينة وادي سلي، وكللت الجهود بتوقيف اثنين منهم، وامرأة تبلغ 40 سنة، تنحدر من ولاية غليزان.

وأضاف المصدر أن الشخصين "ضبطا متلبسين بعملية تسليم، واستلام 179 قرصا مهلوس للمتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، مع حجز كمية أخرى في منزل المرأة المشتبه فيها، بعد عملية تفتيشه القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة".

وبتعميق التحريات، والتحقيق في القضية، يضيف البيان: "تمكن عناصر الفرقة المحققة من تحديد هوية شركاء آخرين للمعنيين، وهم أربعة أشخاص، إذ تبين أنهم كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة، مختصة في ترويج المهلوسات، يمتد نشاطهم الإجرامي عبر محور بلدياتي وادي سلي، وبوقادير، وولاية غليزان، مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات البيع والترويج".