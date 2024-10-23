مهاجرون "يهزمون" حكومة إيطاليا اليمينية

أعادت السلطات الألبانية، بحر الأسبوع، 12 مهاجرا إلى إيطاليا، بعد إقامتهم لعدة أيام في مركز لجوء بألبانيا، حيث مكثوا في إطار اتفاق بين البلدين، كان قد أثار جدلا وانتقدته منظمات حقوقية، وتحاول بعض البلدان في أوروبا تعميمه من خلال طرحه كمقترح في القمة الأوروبية مؤخرا.

ويأتي هذا الإجراء بعد صدور حكم قضائي في إيطاليا، وفق وسائل إعلام محلية، يبطل قرار ترحيلهم من إيطاليا إلى ألبانيا واحتجازهم، ما شكل نكسة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية.

وكان 16 مهاجرا من بنغلاديش ومصر قد وصلوا إلى ميناء شينغجين، نهاية الأسبوع، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا (عاصمة ألبانيا) إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم.

وحاولت دول أوروبية سلك نهج إيطاليا في مقترحات الاجتماعات التحضيرية للقمة الأوروبية.