الحكومة تدرس ملف تسيير الموانئ وتحديثها

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة عدة ملفات.

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه: "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية، فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية والصيد البحري".

كما درست الحكومة مشروع، يضيف البيان: "مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم، خلال أداء مناسك الحج والعمرة، في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة ومتابعته ومراقبته.

واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول: "التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع، المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة"، يضيف المصدر.