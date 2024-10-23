قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية فرض عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، على إثر تسجيل "إخلال ببعض الالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة التي لم يتم تلبيتها"، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة.

وأوضحت السلطة أنه "بعد الانتهاء من حملة المراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة (QoS) لشبكات الـ GSMوالجيل الثالث والجيل الرابع، الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة: اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) وأوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي) والوطنية للاتصالات الجزائر (أوريدو)، التي نفذت عبر كامل التراب الوطني، تمت معاينة إخلالات ببعض الالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة التي تضمنتها دفاتر الشروط الخاصة بهم".

وتطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها - يضيف البيان - قامت سلطة الضبط بتوجيه "إعذارات إلى المتعاملين الثلاثة، قصد الامتثال للالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة لشبكات الـ GSMوالجيل الثالث والجيل الرابع الخاصة بهم، كما قامت بحملة للتأكد من رفع الإخلالات المسجلة، والتي تبين بعدها أن بعض الالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة لم يتم تلبيتها".

وعلى هذا الأساس، فرضت سلطة الضبط عقوبات مالية ضد المتعاملين الثلاثة، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بـ1.053.325.166,30 دج، تتوزع كما يلي: موبيليس 721.802.502,42 دج، جازي: 82.026.182,13 دج، وأوريدو: 249.496.481,75 دج.