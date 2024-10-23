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العالم

تركيا: قتلى وجرحى بهجوم على شركة لصناعات الطيران

23 أكتوبر 2024 ()
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مقتل وإصابة أشخاص، اليوم الأربعاء، بهجوم وصفه بالإرهابي، على مركز الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة. وأكد يرلي قايا أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم.

 وأفاد وزير العدل التركي، يلماز طنتش، بأن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة بدأ تحقيقا بشأن الهجوم.

 أتى ذلك بعد أن أكدت وسائل إعلام تركية دوي انفجار كبير في مقر شركة "توساش"، أعقبه إطلاق نار في المنطقة.

 وقالت وكالة الأناضول إن قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية أُرسلت إلى منطقة الانفجار وإطلاق النار.

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