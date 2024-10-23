مصري يتخلص من زوجته بطريقة صادمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية من فك لفز اختفاء سيدة لمدة أسبوعين، حيث تبيّن أن زوجها قتلها وتخلص من جثتها بوضعها في حقيبة سفر، ثم تركها في الصحراء لتنهشها الذئاب والكلاب الضالة.

وبدأت القصة باختفاء سيدة تعمل معلمة، لمدة 14 يوماً، إذ حاولت أسرتها التواصل معها لكن زوجها كان يكرر أعذاراً مختلفة حول سبب غيابها، إلى أن شكّت فيه الأسرة، وتقدم شقيق الضحية ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم حول عدم تمكّنه من الوصول إليها.

وبعد التحريات، ألقت الشرطة القبض على الزوج واستجوبته حول مصير زوجته، فاعترف بنشوب خلاف بينهما عقب شكّه في سلوكها، وأنه لم يتمكن من السيطرة على غضبه خلال الشجار، فاستل سكيناً من المطبخ ونحرها به.

وأوضح أنه بعد ذلك وضع جثتها في حقيبة سفر كبيرة، وتخلّص منها في الصحراء بطريق القاهرة - الفيوم.

وبالفعل اصطحبته جهات التحقيق إلى المكان المذكور، فعثروا على بقايا هيكل عظمي متأثرة بعوامل التحلل ونهش الحيوانات المفترسة.

من جانبها، طلبت النيابة العامة المصرية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتحليلها، ومعرفة عما إذا كانت جثة الزوجة أم لا، ومعرفة سبب الوفاة.