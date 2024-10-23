بلينكن يدخل ملاجئ تل أبيب

أجبر هجوم صاروخي استهدف الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على الدخول إلى ملجأ في تل أبيب لفترة وجيزة بعد انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة المحتلة، حسبما كشفت شبكة "إن بي سي نيوز".

وشوهد دخان ناجم على ما يبدو عن قذيفة تم اعتراضها في السماء فوق الفندق الذي كان يقيم فيه بلينكن. ودعا مكبر الصوت داخل المبنى الجميع إلى البقاء في الداخل، وفق ذات المصدر.

وغادر المسؤول الأميركي مع الوفد المرافق وصحفيين قاعة الإفطار، وسارعوا بالنزول إلى ملجأ مع نزلاء آخرين وموظفين، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

لاحقا، قال الجيش الصهيوني إن القوات الجوية أسقطت صاروخين قادمين من لبنان، بعد ساعات قليلة من اعتراضه طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق، مستهدفتين ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وحث بلينكن، في زيارته الحادية عشرة للمنطقة منذ بدء العدوان على غزة، مسؤولي الكيان الصهيوني إلى السعي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة عشرات الرهائن.