الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بتركيا

أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء.

وجاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "الفايسبوك": على إثر الھجوم الإرھابي الذي استھدف شركة الطیران والفضاء التركیة، تدین الجزائر بشدة ھذا الهجوم الإجرامي، كما تعرب لجمھورية تركیا الشقیقة، شعبا وحكومة، عن تضامنھا الكامل في ھذه الظروف العصیبة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم الإرهابي بأنقرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".